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«Тулица» приглашает болельщиков в группу поддержки

«Тулица» приглашает болельщиков в группу поддержки

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Волейбольный клуб «Тулица» объявил о наборе фанатов в группу поддержки.

– Мы хотим, чтобы о болельщиках «Тулицы» знали далеко за пределами Тульской области, поэтому ждем всех желающих, тех, для кого «Тулица» — это не просто название команды. Если вы готовы поддерживать команду на матчах от первого до последнего розыгрыша, а также активно поднимать сектор болельщиков бодрым барабанным боем и речевками в поддержку «Тулицы», мы ждем именно вас в фанатском секторе на международном турнире «Кубок губернатора Тульской области – 2021». Мы формируем фан-группу поддержки. Принимаем индивидуальные и коллективные группы болельщиков в состав фан-сектора, — сообщает пресс-служба тульской команды.

Заявки оставляйте по ссылке.

Напомним, Кубок губернатора по волейболу пройдет в манеже «Арсенала» с 3 по 5 сентября. В турнире примут участие четыре команды: «Тулица» (Тульская область), «Динамо-АК БАРС» (Казань), «Динамо» (Краснодар), «Жетысу» (Казахстан).

Билеты на матчи «Тулицы» можно приобрести на Myslo, а также выиграть их на нашей странице в Instagram.

Вы можете купить билеты онлайн:

 
Купить билет
 
Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
 
  • Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
    Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной.
  • Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис"
    Пн.-сб.: 10.00−20.00. Вс.: выходной.
  • Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы"
    Пн.-пт.: 9.00−18.00. Сб.-вс.: выходной.
Кристина Вернигорина
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 16:10 0
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