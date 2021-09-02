«Тулица» приглашает болельщиков в группу поддержки
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Волейбольный клуб «Тулица» объявил о наборе фанатов в группу поддержки.
– Мы хотим, чтобы о болельщиках «Тулицы» знали далеко за пределами Тульской области, поэтому ждем всех желающих, тех, для кого «Тулица» — это не просто название команды. Если вы готовы поддерживать команду на матчах от первого до последнего розыгрыша, а также активно поднимать сектор болельщиков бодрым барабанным боем и речевками в поддержку «Тулицы», мы ждем именно вас в фанатском секторе на международном турнире «Кубок губернатора Тульской области – 2021». Мы формируем фан-группу поддержки. Принимаем индивидуальные и коллективные группы болельщиков в состав фан-сектора, — сообщает пресс-служба тульской команды.
Заявки оставляйте по ссылке.
Напомним, Кубок губернатора по волейболу пройдет в манеже «Арсенала» с 3 по 5 сентября. В турнире примут участие четыре команды: «Тулица» (Тульская область), «Динамо-АК БАРС» (Казань), «Динамо» (Краснодар), «Жетысу» (Казахстан).
Билеты на матчи «Тулицы» можно приобрести на Myslo, а также выиграть их на нашей странице в Instagram.
Вы можете купить билеты онлайн:
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Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной.
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Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис"
Пн.-сб.: 10.00−20.00. Вс.: выходной.
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Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы"
Пн.-пт.: 9.00−18.00. Сб.-вс.: выходной.