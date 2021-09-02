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Тульский «Арсенал» возобновил продажу абонементов на домашние матчи

Тульский «Арсенал» возобновил продажу абонементов на домашние матчи

Оформить абонемент можно со 2 по 6 сентября.

Сегодня, 2 сентября, возобновляется реализация абонементов на предстоящие домашние матчи «Арсенала» в Премьер-лиге сезона-2021/22.

Абонемент дает право посетить 12 матчей оружейников в РПЛ, а также матчи Кубка России (до 1/8 финала включительно).

Оформить абонемент можно со 2 по 6 сентября в кассах Центрального стадиона. График работы касс: с 13.00 до 19.00.

Ближайший домашний матч «Арсенала» состоится 12 сентября с ЦСКА. Начало в 14.00.

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Кристина Вернигорина
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 12:38 0
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