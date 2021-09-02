Тульский «Арсенал» возобновил продажу абонементов на домашние матчи
Оформить абонемент можно со 2 по 6 сентября.
Сегодня, 2 сентября, возобновляется реализация абонементов на предстоящие домашние матчи «Арсенала» в Премьер-лиге сезона-2021/22.
Абонемент дает право посетить 12 матчей оружейников в РПЛ, а также матчи Кубка России (до 1/8 финала включительно).
Оформить абонемент можно со 2 по 6 сентября в кассах Центрального стадиона. График работы касс: с 13.00 до 19.00.
Ближайший домашний матч «Арсенала» состоится 12 сентября с ЦСКА. Начало в 14.00.
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