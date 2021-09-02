В Тульской области медсестра за 1000 рублей оформила фиктивный сертификат о прививке

Прокуратура Веневского района провела проверку оказания медицинских услуг по вакцинации против ковида в Веневской районной больнице и установила, что старшая медсестра больницы за денежное вознаграждение в размере 1000 рублей оформила фиктивный прививочный сертификат. Нарушение имело место 24 мая 2021 года.

По материалам прокурорской проверки орган дознания возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (получение взятки в размере, не превышающем 10 тыс. рублей).