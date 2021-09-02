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В Тульской области медсестра за 1000 рублей оформила фиктивный сертификат о прививке

В Тульской области медсестра за 1000 рублей оформила фиктивный сертификат о прививке

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело.

Прокуратура Веневского района провела проверку оказания медицинских услуг по вакцинации против ковида в Веневской районной больнице и установила, что старшая медсестра больницы за денежное вознаграждение в размере 1000 рублей оформила фиктивный прививочный сертификат. Нарушение имело место 24 мая 2021 года.

По материалам прокурорской проверки орган дознания возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (получение взятки в размере, не превышающем 10 тыс. рублей). 

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 12:32 0
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Веневский районТульская область
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