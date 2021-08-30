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В Туле следователи арестовали имущество учредителя ООО «Гуд Лак» на 36 млн рублей

В Туле следователи арестовали имущество учредителя ООО «Гуд Лак» на 36 млн рублей

Руководитель ООО «Производственная компания Гуд Лак», занимающегося реализацией светодиодных ламп, скрыл от налоговой 30 млн рублей.

В прокуратуре Тульской области утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении учредителя коммерческой организации.

Следственные органы СК России по Тульской области завершили расследование уголовного дела в отношении 48-летнего мужчины, выполнявшего функции руководителя коммерческой организации. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговую декларацию и иные документы, заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере).

По данным следствия, в период с января 2018-го по январь 2020 года мужчина вносил в налоговые декларации заведомо ложные сведения, а также в отдельные отчетные периоды вообще не предоставлял их. Таким образом ему удалось уклониться от уплаты НДС за период с января 2018 г. по январь 2020 г. в размере более 30 млн рублей. Также он не выплатил пени в размере более 15 млн рублей.

Благодаря грамотной работе следователей СК России по Тульской области в ходе предварительного следствия обвиняемым возмещена задолженность по налогам в сумме более 30 млн рублей. Свою вину в совершенном преступлении злоумышленник признал полностью.

Кроме того, в целях обеспечения возмещения ущерба в ходе предварительного следствия наложен арест на имущество обвиняемого на сумму более 36 млн рублей.

В настоящее время следствием собраны все необходимые доказательства, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Санкция ч. 1 ст. 199 УК РФ предусматривает различные виды наказания, в том числе лишение свободы на срок до двух лет.

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 15:30 +1
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