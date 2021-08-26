«Авария, пожар и 10 пострадавших»: тульские и орловские медики провели совместные учения

Сегодня, 26 августа, на границе Тульской и Орловской областей прошли совместные тактико-специальные учения тульских и орловских медиков.

По легенде, на 304-м километре трассы М-2 «Крым» произошло крупное ДТП: там столкнулись грузовик, легковушка и пассажирский ПАЗ, пострадали 10 человек.

О ЧП по номеру 112 сообщил очевидец, после чего на место аварии выехали сотрудники МЧС, Центра медицины катастроф и ДПС.

Отметим, что данные учения состоялись впервые в истории двух областей. Их цель – повышение эффективности ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах федерального и регионального значения Тульской и Орловской областей.