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«Авария, пожар и 10 пострадавших»: тульские и орловские медики провели совместные учения

«Авария, пожар и 10 пострадавших»: тульские и орловские медики провели совместные учения

Фоторепортаж Myslo.

Сегодня, 26 августа, на границе Тульской и Орловской областей прошли совместные тактико-специальные учения тульских и орловских медиков.
 
По легенде, на 304-м километре трассы М-2 «Крым» произошло крупное ДТП: там столкнулись грузовик, легковушка и пассажирский ПАЗ, пострадали 10 человек.
 
О ЧП по номеру 112 сообщил очевидец, после чего на место аварии выехали сотрудники МЧС, Центра медицины катастроф и ДПС. 
 
Отметим, что данные учения состоялись впервые в истории двух областей. Их цель – повышение эффективности ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах федерального и регионального значения Тульской и Орловской областей.
 
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Фотограф: Артем Жильцов
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