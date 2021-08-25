Тульские спортсмены успешно выступили на турнире по панкратиону

Тульская область была представлена спортсменами из Киреевска, Новомосковска, Щекино, Советска.

C 21 по 23 августа в Севастополе состоялся Всероссийский турнир по панкратиону. Тульская область была представлена спортсменами из Киреевска, Новомосковска, Щекино, Советска.

По итогам соревнований наши земляки выиграли две серебряные медали и три бронзовые. В командном зачете тульские спортсмены стали бронзовыми призерами соревнований.

Панкратион – возрожденный древний олимпийский вид единоборств. Слово «панкратион» происходит от названия боевого искусства, впервые включенного в соревнования античных Олимпийских игр.