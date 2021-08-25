новости
новости
Регистрация
Судебные приставы запустят горячую линию по алиментам
Фото из архива Myslo.

Судебные приставы запустят горячую линию по алиментам

В преддверии Дня знаний УФССП России по Тульской области проводит ежегодную акцию «Собери ребенка в школу».

27 августа судебные приставы организуют работу горячей линии по вопросам, касающимся исполнения судебных решений о взыскании алиментных платежей, и по иным вопросам материнства и детства, входящим в компетенцию ФССП России.

На вопросы туляков ответит дежурный сотрудник отдела организации исполнительного производства. Звоните с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 по телефону (4872) 65-70-89.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 07:40 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
горячая линиясудебные приставыалименты
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульские спортсмены успешно выступили на турнире по панкратиону
Тульские спортсмены успешно выступили на турнире по панкратиону
Погода в Туле 26 августа: дождь и до +23 градусов
Погода в Туле 26 августа: дождь и до +23 градусов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.