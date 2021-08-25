Судебные приставы запустят горячую линию по алиментам

Фото из архива Myslo.

В преддверии Дня знаний УФССП России по Тульской области проводит ежегодную акцию «Собери ребенка в школу».

27 августа судебные приставы организуют работу горячей линии по вопросам, касающимся исполнения судебных решений о взыскании алиментных платежей, и по иным вопросам материнства и детства, входящим в компетенцию ФССП России.

На вопросы туляков ответит дежурный сотрудник отдела организации исполнительного производства. Звоните с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 по телефону (4872) 65-70-89.