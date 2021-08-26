30 минометных мин найдены в Мясоедово под Алексином

В деревне Мясоедово городского округа Алексин были обнаружены 30 минометных мин калибром 50 мм времен Великой Отечественной войны. На место прибыли специалисты группы выполнения спецработ областной поисково-спасательной службы.

Боеприпасы были обезврежены.

МЧС напоминает

Если вы обнаружили взрывное устройство, гранату или снаряд:

не подходите близко и не позволяйте другим людям прикасаться к предмету,

немедленно сообщите о находке в полицию или службу спасения,

не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку,

запомните все подробности, связанные с моментом обнаружения предмета,

дождитесь прибытия оперативных служб.

Звоните в Единую службу спасения по телефонам 01 или 112.