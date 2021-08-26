новости
новости
Регистрация
30 минометных мин найдены в Мясоедово под Алексином

30 минометных мин найдены в Мясоедово под Алексином

Боеприпасы были обезврежены.

В деревне Мясоедово городского округа Алексин были обнаружены 30 минометных мин калибром 50 мм времен Великой Отечественной войны. На место прибыли специалисты группы выполнения спецработ областной поисково-спасательной службы.

Боеприпасы были обезврежены.

МЧС напоминает

Если вы обнаружили взрывное устройство, гранату или снаряд:

  • не подходите близко и не позволяйте другим людям прикасаться к предмету,
  • немедленно сообщите о находке в полицию или службу спасения,
  • не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку,
  • запомните все подробности, связанные с моментом обнаружения предмета,
  • дождитесь прибытия оперативных служб.

Звоните в Единую службу спасения по телефонам 01 или 112.

 

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 08:41 +1
Другие статьи по темам
Событие
боеприпасы времен ВОВ
Место
Алексинский район
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульские спортсмены успешно выступили на турнире по панкратиону
Тульские спортсмены успешно выступили на турнире по панкратиону
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.