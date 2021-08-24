На Паралимпийских играх в Токио выступят три уроженца Тульской области

Фото: https://tokyo2020.paralymp.ru.

Рассказываем, за кого болеть!

24 августа в Токио стартуют XVI Паралимпийские летние игры. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства российские спортсмены будут выступать под аббревиатурой RPC (Russian Paralympic Committee) и под белым флагом. Вместо государственного гимна будет использоваться вступление к Концерту № 1 Петра Чайковского.

Отметим, что в окончательный состав команды России вошел 241 спортсмен. Среди них — уроженцы Тульской области.

Владимир Федин, дзюдо. Родился 29 мая 1987 года в Туле. В 2009 году окончил ТулГУ по специальности «Специалист по физической культуре и спорту». Спортом начал заниматься в Туле в спортивном обществе «Динамо» и СШОР «Юность» (самбо и дзюдо).

Сейчас выступает за Москву.

В паралимпийской сборной команде России с 2011 года.

Бронзовый призер Паралимпийских игр, серебряный призер чемпионата мира, двукратный чемпион Европы, многократный победитель и призер международных соревнований и чемпионатов России по дзюдо спорта слепых.

Заслуженный мастер спорта России. Мастер спорта международного класса.

Евгения Семина, голбол. Родилась 16 апреля 1994 года в селе Воскресенское (Тульская область). В 2015 году окончила Институт Дружбы народов Кавказа по специальности «Экономист».

Спортом начала заниматься в Туле в 2008 году в Спортивно-реабилитационном центре инвалидов. Также пробовала свои силы в лыжах и торболе.

Выступает за Калужскую область.

В паралимпийской сборной команде России с 2014 года. Чемпионка мира, чемпионка Европы, многократный победитель и призер международных соревнований и чемпионатов России по голболу спорта слепых. Заслуженный мастер спорта России.

Юлия Храпкова, голбол. Родилась 18 июня 1996 года в селе Воскресенское (Тульская область). Окончила ТулГУ в 2020 году по специальности «Физическая культура».

Спортом начала заниматься в Туле в 2011 году в спортивно-реабилитационном центре инвалидов. Также пробовала свои силы в легкой атлетике и торболе.

Представляет Калужскую область.

В паралимпийской сборной команде России с 2015 года. Победитель Международных соревнований, многократный победитель и призер чемпионатов России по голболу спорта слепых.

Мастер спорта России.