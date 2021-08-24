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Тульский пенсионер обокрал малознакомого собутыльника

Тульский пенсионер обокрал малознакомого собутыльника

Сейчас 66-летний мужчина задержан, в полиции возбуждено уголовное дело.

В Туле полицейские установили подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.
 
По предварительным данным, к стражам порядка обратился 40-летний мужчина. Он сообщил, что ранним утром распивал спиртное в компании малознакомых людей и чуть позже обнаружил пропажу мобильного телефона. Ущерб от кражи составил 7 000 рублей.
 
Стражи порядка довольно быстро смогли установить подозреваемого в краже. Им оказался 66-летний ранее судимый туляк.
 
В полиции по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
 
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