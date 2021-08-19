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В здании администрации Воловского района произошёл пожар
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

В здании администрации Воловского района произошёл пожар

Правда, ненастоящий – такова была легенда учений сотрудников МЧС.

В четверг, 19 августа, в здании администрации Воловского района прошли пожарно-тактические учения. По легенде, он возник из-за замыкания электропроводки в одном из кабинетов на первом этаже. Произошло сильное задымление, возникла угроза распространения на соседние помещения.

После поступления сообщения о пожаре к месту возникновения условного возгорания выехали пожарные и спецтехника. До прибытия расчетов сотрудники администрации самостоятельно организовали эвакуацию 23 человек.

По замыслу учений, один из сотрудников не смог своевременно покинуть здание – специалистами газодымозащитной службы была отработана эвакуация «пострадавшего». Запланированные действия по тушению условного пожара были полностью выполнены. У проверяющих не возникло замечаний ни к спасателям, ни к сотрудникам администрации.

Галерея
Противопожарные учения в администрации Воловского района, Фото: 1
Противопожарные учения в администрации Воловского района, Фото: 2
Противопожарные учения в администрации Воловского района, Фото: 3
Противопожарные учения в администрации Воловского района, Фото: 4
Противопожарные учения в администрации Воловского района, Фото: 5
Противопожарные учения в администрации Воловского района, Фото: 6
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