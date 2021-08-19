В здании администрации Воловского района произошёл пожар

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

В четверг, 19 августа, в здании администрации Воловского района прошли пожарно-тактические учения. По легенде, он возник из-за замыкания электропроводки в одном из кабинетов на первом этаже. Произошло сильное задымление, возникла угроза распространения на соседние помещения.

После поступления сообщения о пожаре к месту возникновения условного возгорания выехали пожарные и спецтехника. До прибытия расчетов сотрудники администрации самостоятельно организовали эвакуацию 23 человек.

По замыслу учений, один из сотрудников не смог своевременно покинуть здание – специалистами газодымозащитной службы была отработана эвакуация «пострадавшего». Запланированные действия по тушению условного пожара были полностью выполнены. У проверяющих не возникло замечаний ни к спасателям, ни к сотрудникам администрации.