Фото: пресс-служба администрации Тулы

Тулячки взяли золото на соревнованиях по спортивному ориентированию

Всероссийские старты состоялись в Пермском крае. Наши спортсменки заняли первое место в командной кросс-эстафете.

В пос. Полазна Пермского края завершились всероссийские соревнования по спортивному ориентированию «Пермский Период». В командной дисциплине кросс-эстафета (Ж17) спортсменки тульской МБУ СШОР «Юность» Алиса Сазонова, Вероника Павлова и Вероника Матвеева завоевали золотую медаль. Кроме того, Вероника Матвеева заняла первое место в дисциплине «кросс-лонг». Подготовили девушек к выступлениям Мария Павлова и Тамара Овсянникова.