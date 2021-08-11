Фото: пресс-служба администрации Тулы
Тулячки взяли золото на соревнованиях по спортивному ориентированию
Всероссийские старты состоялись в Пермском крае. Наши спортсменки заняли первое место в командной кросс-эстафете.
В пос. Полазна Пермского края завершились всероссийские соревнования по спортивному ориентированию «Пермский Период».
В командной дисциплине кросс-эстафета (Ж17) спортсменки тульской МБУ СШОР «Юность» Алиса Сазонова, Вероника Павлова и Вероника Матвеева завоевали золотую медаль.
Кроме того, Вероника Матвеева заняла первое место в дисциплине «кросс-лонг». Подготовили девушек к выступлениям Мария Павлова и Тамара Овсянникова.
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