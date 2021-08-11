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Роспотребнадзор помог тулякам отсудить у недобросовестных продавцов почти 8 млн рублей

Роспотребнадзор помог тулякам отсудить у недобросовестных продавцов почти 8 млн рублей

В региональном Управлении ведомства подвели итоги судебной защиты прав потребителей за 2020 год.

В результате проведённой работы суды присудили пострадавшим 7,9 млн рублей, из которых 224500 рублей – компенсация морального вреда.

По искам потребителей о ненадлежащем оказании различного рода услуг и продажи некачественного товара специалисты Роспотребнадзора выдали заключения по 81 гражданскому делу. В основном, речь идёт о торговле, туристских, финансовых, жилищно-коммунальных услугах и долевом строительстве.

В защиту конкретных потребителей Управлением подано 45 исков, большая часть которых связана с некачественным оказанием услуг. Все рассмотренные иски удовлетворены. Подано 100 исков в защиту прав неопределённого круга лиц. В основном они касаются блокировки интернет-сайтов, специализирующихся на продаже запрещённых товаров – табака, снюса, «веселящего газа» и т. д.

В качестве исключительной меры, применяемой к недобросовестным продавцам за неоднократные нарушения прав потребителей поданы два иска о ликвидации ООО «Аурафит» (фитнес-клубы «Легенда») и ООО «Тульский центр правовой защиты» (фирма, оказывающая юридические услуги). Оба иска удовлетворены.

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