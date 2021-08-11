В Туле ищут 38-летнего Сергея Ашихмина

О судьбе мужчины ничего не известно с 10 августа.

Волонтёры отряда «Лиза Алерт» просят жителей Тульской области оказать содействие в поисках 38-летнего Сергея Ашихмина, который 10 августа ушёл из дома и не вернулся.

Приметы: рост 180 см, худощавого телосложения, волосы русые, короткие. Особые приметы: кривой нос, нет двух зубов. Одежда: предположительно, красная кофта, чёрная футболка, бежевые или чёрные штаны, чёрные сандалии.