Тульский «Арсенал» разгромно проиграл первый домашний матч сезона

Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"

Встреча с казанским «Рубином» завершилась для туляков со счётом

Во втором туре Чемпионата России тульский «Арсенал» встретился с казанским «Рубином». Эта игра стала для канониров первым домашним матчем сезона.

«Арсенал» вышел на поле в следующем составе: Шамов, Смольников, Бурлак, Новосельцев, Степанов, Ткачёв, Чаушич, Костадинов, Давиташвили, Луценко, Марков.

Стартовый состав «Рубина»: Дюпин, Зуев, Бегич, Уремович, Самошников, Ин Бом, Шатов, Йевтич, Хакшабанович, Кварацхелия, Деспотович.

Гости открыли счёт на 12-й минуте – Ин Бом, получив пас от Деспотовича, пробил почти со штрафной и переиграл Шамова – 0:1. На 33-й минуте капитан туляков Костадинов получил «горчичник».

На 36-й минуте в ворота туляков пробили пенальти. Деспотович забил ещё один гол «Арсеналу», а спустя четыре минуты Кварацхелия отправил мяч в дальнюю «девятку» – 0:3.

В перерыве в командах произошли замены. В «Арсенале» Давиташвили, Костадинова и Маркова заменили Эванс Кангва, Пантелеев и Хлусевич, а в «Рубине» вместо Ин Бома вышел Мусаев.

На 63-й минуте за «Арсенал» дебютировал Аксель Бьернстрем. Швед заменил на фланге обороны Степанова. В последующие шесть минут у казанцев произошли сразу три замены. На 82-й минуте в «Рубине» Уремовича заменил Зотов, а у туляков вместо Луценко вышел Тудорие. До конца игры счёт не изменился – 0:3 в пользу казанского клуба.

Эта встреча стала богатой на предупреждения – у гостей «горчичник» получил Бегич, а у хозяев поля «отметились» Костадинов, Смольников и Бакаев.