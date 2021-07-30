В Тульской области трое подельников хотели сдать на металлолом полторы тонны рельсов

Фото: пресс-служба ЛО МВД России на станции Тула.

В Туле следователи ЛО МВД России на станции «Тула» завершили расследование уголовного дела о попытке кражи 1,5 тонн деталей верхнего строения пути.

Как сообщает пресс-служба отдела, два брата и их подельник решили украсть рельсы с заброшенной железнодорожной ветки. Вооружившись газовым резаком и баллонами с газом, они отправились на перегон станций «Арсеньево» и «Белев».

На месте мужчины разрезали рельсы на 20 фрагментов общим весом более 1,5 тонн. Погрузив куски металла в машину, они планировали сдать их в пункт приема, но были задержаны полицейскими. Расследование завершено, уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.