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«Ударил и уехал»: тулячка разыскивает очевидцев аварии и бессовестного водителя Daewoo

«Ударил и уехал»: тулячка разыскивает очевидцев аварии и бессовестного водителя Daewoo

Авария произошла 11 июля на пересечении Советской и Староникитской улиц областного центра.

В редакцию обратилась тулячка Елена, она разыскивает очевидцев аварии, в которой подбили ее автомобиль:

– 11 июля в 14.45 на ул. Староникитской малиновый Daewoo въехал в мою машину и скрылся с места ДТП. Повредил бампер и крыло. Моя машина стояла перед Chevrolet с номером 656. Помогите найти очевидцев!

Елена предоставила редакции видео с регистратора одного из автомобилей, стоявших чуть дальше на светофоре. На видео видно, как Daewoo Leganza выезжает на перекресток перед автокраном, а потом скрывается с места аварии.

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 08:47 0
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