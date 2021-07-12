«Ударил и уехал»: тулячка разыскивает очевидцев аварии и бессовестного водителя Daewoo

В редакцию обратилась тулячка Елена, она разыскивает очевидцев аварии, в которой подбили ее автомобиль:

– 11 июля в 14.45 на ул. Староникитской малиновый Daewoo въехал в мою машину и скрылся с места ДТП. Повредил бампер и крыло. Моя машина стояла перед Chevrolet с номером 656. Помогите найти очевидцев!

Елена предоставила редакции видео с регистратора одного из автомобилей, стоявших чуть дальше на светофоре. На видео видно, как Daewoo Leganza выезжает на перекресток перед автокраном, а потом скрывается с места аварии.