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В Туле стартовал второй этап продажи абонементов на домашние матчи «Арсенала»
Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"

В Туле стартовал второй этап продажи абонементов на домашние матчи «Арсенала»

Приобрести их можно в кассе Центрального стадиона или на сайте клуба.

В Туле стартовал второй этап продажи абонементов на домашние матчи «Арсенала» в сезоне-2021/22. Приобрести их можно двумя способами:

1) Онлайн. Для этого нужно зайти на сайт ПФК «Арсенал», выбрать там раздел «Билеты онлайн», выбрать место и оплатить абонемент, приехать на Центральный стадион, в клубный магазин «Арсенала», предъявить паспорт, заполненную анкету болельщика и забрать абонемент. Забрать готовые абонементы можно будет в клубном магазине с 19 июля.

2) Приобрести абонемент в кассе Центрального стадиона. Для этого достаточно двух простых шагов: скачать и заполнить анкету, прийти с ней в кассу Центрального стадиона и оплатить абонемент. Кассы работают ежедневно, с 13.00 до 19.00.

Абонемент дает право посетить 15 матчей «Арсенала» в премьер-лиге, а также матчи Кубка России (до 1/8 финала включительно). Для владельцев абонементов прошлого сезона предусмотрена скидка в 15%.

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