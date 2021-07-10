С помощью подмены телефонных номеров мошенники похитили у туляков почти 2 млн рублей

В Тульской области продолжают орудовать телефонные мошенники. Они звонят своим жертвам и под различными предлогами просят сообщить реквизиты банковских карт, перевести деньги за какие-либо товары или услуги, либо перечислить их на так называемый «защищённый счёт».

Как правило, такие звонки совершаются с использованием технологии IP-телефонии, которая позволяет осуществлять подмену номеров – у абонента высвечиваются реальные телефонные номера банковских организаций или государственных ведомств.

За прошедшие сутки у шести жителей Тульской области мошенники похитили 1 миллион 969 тысяч рублей. Часто потерпевшие знают о методах, используемых преступниками, но всё равно попадаются на уловки злоумышленников.

Полиция Тульской области просит проявлять максимальную бдительность при общении с неизвестными собеседниками. Помните: все операции по переводу денег лучше производить в офисах финансово-кредитных. Сотрудникам банков запрещено выяснять у клиентов сведения о картах и счетах.

Сообщение о необходимости перевода денег на так называемые «защищённые счета» – повод насторожиться. Не переводите деньги неизвестные сотовые номера, банковские карты или расчётные счета, не оплачивайте товары и услуги через незнакомые сайты, не оставляйте предоплату за товар, покупаемый по объявлению. Не дайте себя обмануть!