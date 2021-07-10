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В Тульской области с нарушениями пекли хлеб и делали пастилу

В Тульской области с нарушениями пекли хлеб и делали пастилу

Производителям выписаны штрафы на общую сумму 60 тысяч рублей.

В региональном Управлении Роспотребнадзора подвели итоги работы горячей линии по вопросам качества и безопасности хлебобулочных изделий, кондитерской продукции и срокам годности.

Специалисты консультировали потребителей по вопросам соблюдения требований нормативной документации. Чаще всего туляки задавали вопросы, касающиеся качества хлебобулочных изделий и маркировки продукции.

Рассмотрены две жалобы на качество нарезного батона, изготовленного ЗАО «Узловский хлебокомбинат» и белевской пастилы, произведённой ООО «Белевские лакомства». По результатам их рассмотрения были возбуждены административные дела по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ, наложено два штрафа на общую сумму 60 тысяч рублей.

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