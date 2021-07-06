Тульский «Арсенал» подписал защитника из Швеции
Двухлетний контракт заключен с Акселем Бьорнстрёмом.
25-летний шведский защитник является воспитанником футбольного клуба «Васалунд». Последние четыре сезона Аксель выступал в высшей шведской лиге за клуб «Сириус».
В составе сине-черных провел более 80 матчей, забил 8 мячей и сделал 11 голевых передач.
По данным портала transfermarkt.ru, Бьорнстрём оценивается в 500 000 евро.
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