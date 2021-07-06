Тульские пловцы выступили в финале Кубка России

Фото предоставлено минспортом Тульской области.

С 3 по 5 июля в Калужской области прошел финал Кубка России по плаванию. На старт вышли 735 спортсменов из 60 регионов страны.

Нашу область представили воспитанники училища (колледжа) олимпийского резерва Тульского региона при поддержке Центра спортивной подготовки сборных команд.



Как сообщает министерство спорта региона, по итогам соревнований наши спортсмены завоевали пять медалей.

Золото на дистанции 200 метров вольным стилем у Ивана Гирева, а на дистанции 1500 метров вольным стилем — у Софьи Кривилевой.

Елизавета Ануфриева завоевала два серебра — на дистанциях 800 и 1500 метров вольным стилем. Бронзовую медаль добыла София Кривилева на дистанции 800 метров вольным стилем.

Подготовили спортсменов Ольга и Андрей Попковы.