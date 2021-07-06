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Мужчина угнал машину, чтобы прокатиться по Туле

Мужчина угнал машину, чтобы прокатиться по Туле

Сейчас он задержан и в будущем может прокатиться в колонию.

В Туле сотрудники ДПС задержали подозреваемого в угоне, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.
 
По предварительной информации, 31-летний безработный ранее судимый гражданин рано утром заметил автомобиль, который не был поставлен на сигнализацию. Мужчина тут же захотел прокатиться по городу и угнал «Ладу Приору». Хозяин машины, чуть позже обнаруживший пропажу, обратился в полицию.
 
Правоохранители задержали угонщика и доставили в отдел. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Угон». 
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