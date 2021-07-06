Полицейские проверили, как туляки соблюдают масочный режим в ТРЦ «Макси» и на Плехановском рынке

Сегодня, 6 июля, тульские полицейские провели в Пролетарском округе рейд, направленный на выявление нарушителей масочного режима. Мероприятия прошли в ТРЦ «Макси», на рынке в районе ул. Плеханова, а также на остановке рядом с ТЦ «Лагуна».

Несколько человек получили от стражей порядка замечания за отсутствие масок, после чего последние сразу же нашлись в сумочках либо карманах. Злостных нарушителей в ходе рейда не выявили.

Напомним, полиция регулярно проводит подобные проверки. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, за минувшие сутки в регионе составлено 106 протоколов, из которых на объектах торговли – 63, на остановочных павильонах – 20, в зданиях и иных объектах – 17, в транспорте – 6. Из них в Туле — 44.