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Полицейские проверили, как туляки соблюдают масочный режим в ТРЦ «Макси» и на Плехановском рынке

Полицейские проверили, как туляки соблюдают масочный режим в ТРЦ «Макси» и на Плехановском рынке

В областной столице прошел рейд.

Сегодня, 6 июля, тульские полицейские провели в Пролетарском округе рейд, направленный на выявление нарушителей масочного режима. Мероприятия прошли в ТРЦ «Макси», на рынке в районе ул. Плеханова, а также на остановке рядом с ТЦ «Лагуна».
 
Несколько человек получили от стражей порядка замечания за отсутствие масок, после чего последние сразу же нашлись в сумочках либо карманах. Злостных нарушителей в ходе рейда не выявили.
 
 
Напомним, полиция регулярно проводит подобные проверки. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, за минувшие сутки в регионе составлено 106 протоколов, из которых на объектах торговли – 63, на остановочных павильонах – 20, в зданиях и иных объектах – 17, в транспорте – 6. Из них в Туле — 44.
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Рейд по соблюдению масочного режима, Фото: 1
Рейд по соблюдению масочного режима, Фото: 2
Рейд по соблюдению масочного режима, Фото: 3
Рейд по соблюдению масочного режима, Фото: 4
Рейд по соблюдению масочного режима, Фото: 5
Рейд по соблюдению масочного режима, Фото: 6
Рейд по соблюдению масочного режима, Фото: 7
Рейд по соблюдению масочного режима, Фото: 8
Рейд по соблюдению масочного режима, Фото: 9
Рейд по соблюдению масочного режима, Фото: 10
Рейд по соблюдению масочного режима, Фото: 11
Рейд по соблюдению масочного режима, Фото: 12
Рейд по соблюдению масочного режима, Фото: 13
Рейд по соблюдению масочного режима, Фото: 14
Рейд по соблюдению масочного режима, Фото: 15
Рейд по соблюдению масочного режима, Фото: 16
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Авторы: Сергей Стариков, Кристина Вернигорина
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