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Тульский метатель ножей стал победителем Кубка Сапегино

Тульский метатель ножей стал победителем Кубка Сапегино

Андрей Калашников – единственный метатель, который представляет наш регион на таких соревнованиях уже несколько лет.

В Подмосковье на Кубок Сапегино съехались сильнейшие метатели ножей. Тульскую область представил спортсмен Андрей Калашников. Myslo уже неоднократно писал о его спортивных успехах.

Андрей стал победителем по безоборотному метанию ножа (no spin).

– Соревнования проходили на открытом воздухе. Условия были сложные – помимо конкуренции давила жара, зато тем ценнее оказалась победа, – рассказал Андрей корреспонденту Myslo.

Помимо мировых дисциплин (метание ножей и топоров) организаторы Кубка добавили еще и свои интересные упражнения, например «Качели на цепи» (раскачивается спил дерева, и на скорости нужно воткнуть в него ножи) или «Рабочий и колхозница» (мужчина в паре с женщиной должны метнуть серп, нож и топор).

Кристина Вернигорина
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 14:55 +5
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