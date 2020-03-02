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Туляк завоевал бронзу на международном турнире по безоборотному метанию ножа

Туляк завоевал бронзу на международном турнире по безоборотному метанию ножа

Поздравляем Андрея Калашникова!

29 февраля в Москве состоялся международный турнир по безоборотному метанию ножа (no spin). За победу соревновались многократные чемпионы мира из России, Чехии, Украины, стран Прибалтики.

Тульскую область представил Андрей Калашников, который также является тренером по ушу. Об успехах спортсмена Myslo писал неоднократно. Андрей – единственный метатель, который представляет наш регион на таких соревнованиях уже четыре года.

Туляк занял на турнире третье место и завоевал бронзовую медаль.

– Эта дисциплина сложнее, чем когда нож вращается в полете. Здесь работает более тонкая моторика мышц, и нужна высокая концентрация и психологическая подготовка. Поэтому в Москве собрались только специалисты, заточенные на эту дисциплину. Медаль мне далась нелегко — ценой травмы плеча, — рассказал корреспонденту Myslo Андрей Калашников.

По словам спортсмена, метанием в России занимаются уже 10 лет, но официальным видом спорта его признали только в конце прошлого года.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 18:00 +3
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