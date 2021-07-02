В Пролетарском округе из-за мелкого ДТП образовалась серьезная пробка

Фото: Lexus650.

На пересечении улиц Кирова и Ложевой столкнулись две легковушки.

Днем 2 июля на пересечении улиц Кирова и Ложевой в Туле столкнулись два легковых автомобиля. Об этом корреспонденту Myslo сообщил пользователь Lexus650.

«ДТП мелкое, никто не пострадал. Но из-за участников встали обе улицы. В пробках стоят даже скорые: на перекрестке камеры, которые фиксируют нарушения ПДД, и никому не захочется потом объяснять после штрафа, почему он пересек дорожную разметку», — пояснил наш читатель.