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В Пролетарском округе из-за мелкого ДТП образовалась серьезная пробка
Фото: Lexus650.

В Пролетарском округе из-за мелкого ДТП образовалась серьезная пробка

На пересечении улиц Кирова и Ложевой столкнулись две легковушки.

Днем 2 июля на пересечении улиц Кирова и Ложевой в Туле столкнулись два легковых автомобиля. Об этом корреспонденту Myslo сообщил пользователь Lexus650.
 
«ДТП мелкое, никто не пострадал. Но из-за участников встали обе улицы. В пробках стоят даже скорые: на перекрестке камеры, которые фиксируют нарушения ПДД, и никому не захочется потом объяснять после штрафа, почему он пересек дорожную разметку», — пояснил наш читатель.
 
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 14:22 +3
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