Как получить новые детские пособия и выплаты для беременных

С 1 июля Пенсионный фонд России начал прием заявлений на новые ежемесячные пособия беременным, вставшим на учет в ранние сроки беременности и находящимся в трудной финансовой ситуации, а также заявлений от одиноких родителей, которые воспитывают детей в возрасте от 8 до 17, и родителей (законных представителей), воспитывающих детей в возрасте от 8 до 17 лет, в отношении которых судебным решением предусмотрена уплата алиментов.

Наиболее удобный способ — оформить заявление на портале госуслуг. Также это можно сделать в Пенсионном фонде, предварительно записавшись на прием.

Для получения ежемесячных пособий беременным за июль подавать заявления можно в течение всего месяца. Первая выплата осуществляется после наступления 12-й недели беременности. Далее – при посещении женщиной больницы в период беременности в сроки 10-14 недель, 18-22 недели, 30-32 недели.

При подаче электронного заявления на портале госуслуг необходимо следить за полнотой и достоверностью данных, внимательно проверять указываемые сведения.

В заявлении нужно сообщить личные данные, сведения о членах семьи, а также ответить на дополнительные вопросы. Кроме того, необходимо указать банковские реквизиты для перечисления средств. Максимальный срок рассмотрения – 30 дней.

В Тульской области размер выплаты на детей составит 5516 рублей в месяц на каждого ребенка (50% от регионального прожиточного минимума ребенка), а размер выплаты беременным — 5961 рубль (50% от регионального прожиточного минимума трудоспособного населения).

При назначении выплат применяется комплексная оценка нуждаемости. Еще одним из условий получения права на пособия является доход членов семьи. В Тульской области он не должен превышать 11 134 рубля (региональный прожиточный минимум на душу населения).