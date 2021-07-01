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«Академия Михайлова» представила предварительный состав команды на хоккейный сезон
Фото из архива Myslo.

«Академия Михайлова» представила предварительный состав команды на хоккейный сезон

В состав вошли 22 хоккеиста.

«Академия Михайлова» представила предварительный состав команды. Эти хоккеисты начали подготовку к сезону-2021/2022.

В состав вошли 22 хоккеиста. Это вратари Илья Канарский, Денис Попов, защитники Илья Васильев, Илья Филатов, Никита Тонков, Иван Бережной, Владимир Корягин, Даниил Жураков, Сергей Зеленин, Александр Кондратенко, Павел Гришин, нападающие Глеб Петров, Владислав Кузнецов, Кирилл Пукело, Вячеслав Смирнов, Евгений Иванов, Руслан Гимбатов, Вадим Сивчук, Артур Гималетдинов, Владислав Рузин, Антон Данилов, Игорь Орищенко.

 

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 16:40 0
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