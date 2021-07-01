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В Новомосковске пропала мать с двумя детьми

В Новомосковске пропала мать с двумя детьми

Известно, что женщина ранее была лишена родительских прав.

30 июня в Новомосковске пропала 34-летняя Наталья Азжеурова со своими детьми — 6-летней Татьяной и 3-летним Иваном Просоловыми, они ушли в неизвестном направлении.

По нашей информации, женщина ранее была лишена родительских прав из-за злоупотребления алкоголем.

Тревогу забил отец детей, он обратился в полицию, а также к волонтерам отряда «Поиск 71».

Приметы пропавших:

Если вы знаете, где находятся указанная женщина и ее дети, сообщите по телефону 112 или 8 (902) 900-26-15.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:00 0
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