Ветераны тульского волейбола бросили вызов летней жаре

Фото: Тульская региональная федерация волейбола.

В ЦПКиО им. Белоусова состоялось первенство Тульской области по волейболу среди ветеранов.

Каждые летние выходные на площадках Центрального парка встречаются любители волейбола. В минувшие выходные там состоялось первенство Тульской области среди команд ветеранов.

Лучших из лучших пришлось выявлять на тридцатипятиградусной жаре, поэтому организаторами были предусмотрены дополнительные технические перерывы для отдыха спортсменов. А финальные игры и награждения игроков прошли под проливным дождем.

Но погода не испортила настроение спортсменам-ветеранам – все запланированные встречи были сыграны. Игры проводились из трех партий, а победитель становился известен в решающем третьем сете.

Призовые места распределились следующим образом:

1 место: Олег Макарочкин – Александр Лепорский,

2 место: Алексей Первак – Олег Александров,

3 место: Олег Герасимов – Юрий Рублёв.