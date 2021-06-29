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Англия или Германия? Угадай исход матчей 1/8 чемпионата Европы по футболу

Англия или Германия? Угадай исход матчей 1/8 чемпионата Европы по футболу

Прогнозы принимаем до 19.00.

Продолжаем следить за матчами 1/8 финала Евро-2020. Можете предугадать исход игр? Участвуйте в конкурсе Myslo!

Итак, сегодня сыграют:

  • Англия — Германия (19.00),
  • Швеция— Украина (22.00).

Свои прогнозы оставляйте в комментариях под этой новостью до 19.00.
Например, Англия — Германия 1:2.

Будем учитывать результат матчей в ОСНОВНОЕ время.

 

Как стать участником конкурса

Для этого нужно быть зарегистрированным пользователем нашего портала. Каждый день в разделе «Спорт» у нас будет появляться соответствующий пост. В комментариях нужно написать свой прогноз матча (например, Бельгия — Россия 1:0) и просто ждать.
 

Что получит победитель?

За точный прогноз участнику начисляются три балла, за верный исход матча — один балл.
 
12 июля мы определим победителя, который получит главный приз проекта — велотренажер. За второе место дарим набор для рыбалки, за третье — походный рюкзак.
 
Желаем удачи!
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Автор: Кристина Вернигорина
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