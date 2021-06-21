Тульские гимнастки успешно выступили на турнире «Черноморская чайка»

Наши спортсменки завоевали две медали.

В Сочи прошел 25-й, юбилейный, всероссийский турнир «Черноморская чайка» по спортивной гимнастике. В соревнованиях приняли участие 250 спортсменок из Санкт-Петербурга, Москвы, Ростова-на-Дону, Челябинска, Твери, Краснодара, Самары, Анапы и др.

Тульскую область представили воспитанницы спортшколы «Спортивная гимнастика». Наши гимнастки завоевали две бронзовые медали.

- Мы очень старалась попасть в тройку сильнейших. Девчонки отлично выступили, показали свою программу, — отметила тренер гимнасток Зинаида Роля.

По программе мастеров спорта Полина Кожурова заняла 3 место в упражнении на брусьях.

По программе 1 взрослого разряда 3 место в упражнении на бревне заняла Кристина Ларькина.

Кроме того, тульские спортсменки завоевали золото в многоборье на Кубке Сочи, который проходил в рамках всероссийских соревнований.

По программе 3 взрослого разряда первой стала Маргарита Зейналова, а Диана Павлова стала лучшей по программе 1 юношеского разряда.

Спортсменок подготовили Ольга Петрук и Зинаида Роля.