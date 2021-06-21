На каких улицах Тулы отключат электричество 22 июня

С 9.00 до 17.00 они пройдут по следующим адресам:

ул. М. Горького, 1-г,

пер. Врубовой, 1-41, 41-а (нечётн.), 2-48 (чётн.),

пер. О.Кошевого, 1-13 (нечётн.), 2-18 (чётн.),

ул. О.Кошевого, 1-17 (нечётн.), 2-14 (чётн.),

ул. Горняцкая, 1-15 (нечётн.), 2-10 (чётн.),

пер. Агеева, 1-10,

ул. Щепкина, 1-21 (нечётн.), 21-а, 21-б, 1-а, 2-18 (чётн.),

ул. Газовая, 30, 32, 34,

ул. Ермоловой, 1-13 (нечётн.), 2-20 (чётн.),

ул. Верещагина, 1-21 (нечётн.),

ул. Коксовая, 33, 31, 35, 38, 40, 44, 46, 48,

пр-д Верещагина, 1-7,

Епифанское шоссе, 27-57 (нечётн.), 38, 32, 34,

ул. Ивана Франко, 1-21 (нечётн.), 6-а, 6-б, 6, 8, 2, 4-а, 4-б, 10,

ул. Ватутина, 1-17 (нечётн.), 2-22 (чётн.),

ул. Газовая, 40, 42,

Мясново: ул. В. Краснослободская, 61-103 (нечётн.), 74-88 (чётн.),

ул. Привокзальная, 36-64 (чётн.),

ул. Профсоюзная, 6-а, 7, 8, 9, 10, 11, 12,

4-й пр-д, 47-а, 47-б, 49-а, 49-б,

ул. Н. Краснослободская, 40-52 (нечётн.), 37-б, 37-45 (нечётн.),

ул. Чмутова, 170-а, 170-180 (чётн.), 119-153 (нечётн.), 204, 206, 208,

11-й Полюсный пр-д, 2-48 (чётн.), 3-41 (нечётн.),

ул. Тихмянова, 1-п,

12-й пр-д, 2, 2-а, 12, 18,

10-й пр-д, 1-н, 1-м, 1-д, 1-и, 1-л, 1-к, 2-и, 2-з,

пос. Октябрьский: ул. Карпова, 31-57 (нечётн.), 28-70 (чётн.),

9-й пр-д, 48-58 (чётн.), 53-65 (нечётн.), 58-б, 60-б,

10-й пр-д, 54-72 (чётн.), 59-89 (нечётн.),

11-й пр-д, 62-86 (чётн.), 59-79 (нечётн.),

ул. Капитана Громова, 8,

13-й пр-д, 1-в,

27-й пр-д, 1-26,

28-й пр-д, 1-17 (нечётн.), 2-24 (чётн.),

4-й Баташёвский пр-д, 3,

29-й пр-д, 2-16 (чётн.),

ул. Карпова, 1-13 (нечётн.),

27-й пр-д, 25,

28-й пр-д, 26-54 (чётн.), 19-41 (нечётн.).