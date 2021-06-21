новости
новости
Регистрация
На каких улицах Тулы отключат электричество 22 июня

На каких улицах Тулы отключат электричество 22 июня

«Тулгорэлектросети» предупреждают о плановых работах.

С 9.00 до 17.00 они пройдут по следующим адресам:

  • ул. М. Горького, 1-г,
  • пер. Врубовой, 1-41, 41-а (нечётн.), 2-48 (чётн.),
  • пер. О.Кошевого, 1-13 (нечётн.), 2-18 (чётн.),
  • ул. О.Кошевого, 1-17 (нечётн.), 2-14 (чётн.),
  • ул. Горняцкая, 1-15 (нечётн.), 2-10 (чётн.),
  • пер. Агеева, 1-10,
  • ул. Щепкина, 1-21 (нечётн.), 21-а, 21-б, 1-а, 2-18 (чётн.),
  • ул. Газовая, 30, 32, 34,
  • ул. Ермоловой, 1-13 (нечётн.), 2-20 (чётн.),
  • ул. Верещагина, 1-21 (нечётн.),
  • ул. Коксовая, 33, 31, 35, 38, 40, 44, 46, 48,
  • пр-д Верещагина, 1-7,
  • Епифанское шоссе, 27-57 (нечётн.), 38, 32, 34,
  • ул. Ивана Франко, 1-21 (нечётн.), 6-а, 6-б, 6, 8, 2, 4-а, 4-б, 10,
  • ул. Ватутина, 1-17 (нечётн.), 2-22 (чётн.),
  • ул. Газовая, 40, 42,
  • Мясново: ул. В. Краснослободская, 61-103 (нечётн.), 74-88 (чётн.),
  • ул. Привокзальная, 36-64 (чётн.),
  • ул. Профсоюзная, 6-а, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
  • 4-й пр-д, 47-а, 47-б, 49-а, 49-б,
  • ул. Н. Краснослободская, 40-52 (нечётн.), 37-б, 37-45 (нечётн.),
  • ул. Чмутова, 170-а, 170-180 (чётн.), 119-153 (нечётн.), 204, 206, 208,
  • 11-й Полюсный пр-д, 2-48 (чётн.), 3-41 (нечётн.),
  • ул. Тихмянова, 1-п,
  • 12-й пр-д, 2, 2-а, 12, 18,
  • 10-й пр-д, 1-н, 1-м, 1-д, 1-и, 1-л, 1-к, 2-и, 2-з,
  • пос. Октябрьский: ул. Карпова, 31-57 (нечётн.), 28-70 (чётн.),
  • 9-й пр-д, 48-58 (чётн.), 53-65 (нечётн.), 58-б, 60-б,
  • 10-й пр-д, 54-72 (чётн.), 59-89 (нечётн.),
  • 11-й пр-д, 62-86 (чётн.), 59-79 (нечётн.),
  • ул. Капитана Громова, 8,
  • 13-й пр-д, 1-в,
  • 27-й пр-д, 1-26,
  • 28-й пр-д, 1-17 (нечётн.), 2-24 (чётн.),
  • 4-й Баташёвский пр-д, 3,
  • 29-й пр-д, 2-16 (чётн.),
  • ул. Карпова, 1-13 (нечётн.),
  • 27-й пр-д, 25,
  • 28-й пр-д, 26-54 (чётн.), 19-41 (нечётн.).
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
вчера, в 21:50 0
Другие статьи по темам
Событие
отключение электроэнергиигде отключат электричествоплановые отключения электричествагде в Туле отключат свет
Место
Тула
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Победители конкурса «Лучшие товары и услуги Тульской области-2021» получили награды
Победители конкурса «Лучшие товары и услуги Тульской области-2021» получили награды
Тульские гимнастки успешно выступили на турнире «Черноморская чайка»
Тульские гимнастки успешно выступили на турнире «Черноморская чайка»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.