Тульские спасатели отправились в подтопленный дождями Крым

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

Аэромобильная группировка в составе 100 человек будет помогать местным коллегам.

В Республике Крым после сильных ливней все силы брошены на борьбу с последствиями разгула стихии и недопущение чрезвычайных происшествий – ведутся работы по откачке воды из домов, проводится очистка русел рек, ливневок и водоотводов.

Число сил и средств, привлекаемых к этой работе, постоянно растёт. В понедельник, 21 июня, в 14.30, на помощь крымским спасателям отправилась аэромобильная группировка Тульского спасательного центра.

Сто сотрудников тульского ГУ МЧС и 17 единиц техники будут участвовать в ликвидации последствий наводнений. Ситуация, связанная с комплексом опасных метеоявлений находится на постоянном контроле МЧС России.