новости
новости
Регистрация
Тульские спасатели отправились в подтопленный дождями Крым
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

Тульские спасатели отправились в подтопленный дождями Крым

Аэромобильная группировка в составе 100 человек будет помогать местным коллегам.

В Республике Крым после сильных ливней все силы брошены на борьбу с последствиями разгула стихии и недопущение чрезвычайных происшествий – ведутся работы по откачке воды из домов, проводится очистка русел рек, ливневок и водоотводов.

Число сил и средств, привлекаемых к этой работе, постоянно растёт. В понедельник, 21 июня, в 14.30, на помощь крымским спасателям отправилась аэромобильная группировка Тульского спасательного центра.

Сто сотрудников тульского ГУ МЧС и 17 единиц техники будут участвовать в ликвидации последствий наводнений. Ситуация, связанная с комплексом опасных метеоявлений находится на постоянном контроле МЧС России.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
сегодня, в 21:21 −1
Другие статьи по темам
Событие
ГУ МЧС России по Тульской областиаэромобильная группаспасателиКрымнаводнениедожди
Место
Тульская областьКрым
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульские гимнастки успешно выступили на турнире «Черноморская чайка»
Тульские гимнастки успешно выступили на турнире «Черноморская чайка»
Гравер и художник Иван Щербино представил картины, которые создал в период пандемии
Гравер и художник Иван Щербино представил картины, которые создал в период пандемии
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.