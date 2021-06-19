Эванс Кангва продолжит играть в тульском «Арсенале»

Фото: arsenaltula.ru

Замбийский нападающий и футбольный клуб продлили контракт на два года.

ПФК «Арсенал» на два года продлил контракт с замбийским нападающим Эвансом Кангвой. Комнда напоминает, что он перешел в «Арсенал» летом 2017 года.

За это время форвард провел 99 матчей и успел отметиться 15-ю забитыми мячами. В минувшем сезоне Эванс забил 4 мяча и стал лучшим бомбардиром нашей команды. Отмечается, что благодаря выступлению в тульском клубе Кангву регулярно вызывают в национальную команду Замбии.

«Эванс, ждем от тебя сотого матча за «Арсенал» и результативной игры в новом сезоне!», — гласит сообщение на официальном сайте тульского ПФК.