Фото: arsenaltula.ru
Эванс Кангва продолжит играть в тульском «Арсенале»
Замбийский нападающий и футбольный клуб продлили контракт на два года.
ПФК «Арсенал» на два года продлил контракт с замбийским нападающим Эвансом Кангвой. Комнда напоминает, что он перешел в «Арсенал» летом 2017 года.
За это время форвард провел 99 матчей и успел отметиться 15-ю забитыми мячами. В минувшем сезоне Эванс забил 4 мяча и стал лучшим бомбардиром нашей команды. Отмечается, что благодаря выступлению в тульском клубе Кангву регулярно вызывают в национальную команду Замбии.
«Эванс, ждем от тебя сотого матча за «Арсенал» и результативной игры в новом сезоне!», — гласит сообщение на официальном сайте тульского ПФК.
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