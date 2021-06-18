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Тульские медики получили 15 новых внедорожников
Фото: пресс-служба Минздрава Тульской области

Тульские медики получили 15 новых внедорожников

Служебный транспорт предназначен для сотрудников районных больниц.

Во дворе дома Дворянского собрания губернатор Алексей Дюмин передал врачам, фельдшерам и медицинским сестрам ФАПов ключи от 15 легковых автомобилей «Нива».

Машины приобретены для медработников больниц Богородицкого, Ефремовского, Киреевского, Кимовского, Узловского и Чернского районов в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

С 2016 года из разных источников, в том числе внебюджетных средств, было закуплено порядка 100 машин для сотрудников районных больниц.

 

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