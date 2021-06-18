Фото: пресс-служба Минздрава Тульской области
Тульские медики получили 15 новых внедорожников
Служебный транспорт предназначен для сотрудников районных больниц.
Во дворе дома Дворянского собрания губернатор Алексей Дюмин передал врачам, фельдшерам и медицинским сестрам ФАПов ключи от 15 легковых автомобилей «Нива».
Машины приобретены для медработников больниц Богородицкого, Ефремовского, Киреевского, Кимовского, Узловского и Чернского районов в рамках нацпроекта «Здравоохранение».
С 2016 года из разных источников, в том числе внебюджетных средств, было закуплено порядка 100 машин для сотрудников районных больниц.
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