Ветераны «Спартака» и «Арсенала» сыграли в Туле на новом поле Центрального стадиона

Фото пресс-службы «Арсенала».

Накануне на Центральном стадионе Тулы состоялось открытие тренировочного комплекса центра подготовки юных футболистов ПФК «Арсенал».

На церемонии открытия зрителей приветствовали руководитель ПФК «Арсенал» Гурам Аджоев, заместитель губернатора Тульской области Сергей Егоров, легендарный тренер и футболист Георгий Ярцев.

Первый матч на новом поле сыграли юные воспитанники академии «Арсенал». Затем состоялся товарищеский матч между ветеранами московского «Спартака» и футболистами из тренерского и административного состава ПФК «Арсенал».

В составе гостей на поле вышли многократные Чемпионы СССР Юрий Гаврилов, Вагиз Хидиятуллин и Валерий Шмаров. За команду оружейников выступили руководитель клуба Гурам Аджоев, спортивный директор Андрей Рудаков, главный тренер Дмитрий Парфёнов и ветеран тульского футбола Анатолий Семёнов. На позиции полузащитника сыграл министр спорта Тульской области Андрей Журавлёв. Матч завершился со счетом 7:7.

В инфраструктуре спортивного комплекса академии футбола – два футбольных искусственных поля с подогревом размером 105х70 м и 60х40 м. Они оборудованы системами автополива и освещения, табло и системой видеонаблюдения. Зрительская трибуна на большом поле рассчитана на 1600 зрителей, на малом – на 50. В административном корпусе расположены бытовые помещения, раздевалки, судейская комната, тренажерный зал и медицинские кабинеты.