Неожиданная разгадка: Туляков смутил «наглый» знак главной дороги на улице Николая Руднева

В блоге «Народный журналист» пользователь Lexus-650 обратил внимание на знак «Главная дорога» на улице Николая Руднева.

- Сегодня увидел этот чудо-знак на улице Н. Руднева. Поясняю, если ехать от ул. Академика Павлова в сторону проспекта, то сразу после школы появилось ЭТО! У этого проезда даже названия нет. Но! Он ведёт к въезду на подземный паркинг первого клубного дома (пр.Ленина, 113-б). Это шутка, ошибка или запланированная акция?

Сейчас знака на этом месте уже нет. Откуда он взялся и куда делся? Этот вопрос мы задали ответственным чиновникам.

В управлении по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы назвали причину установки знака. Оказывается, знак на этом месте ставили к празднованию Дня России — для указания направления движения участникам пробега ретро-автомобилей. После мероприятия его демонтировали.