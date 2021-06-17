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Неожиданная разгадка: Туляков смутил «наглый» знак главной дороги на улице Николая Руднева
Фото Lexus-650

Неожиданная разгадка: Туляков смутил «наглый» знак главной дороги на улице Николая Руднева

«Главная дорога» на подземный паркинг? Так можно было?

В блоге «Народный журналист» пользователь Lexus-650 обратил внимание на знак «Главная дорога» на улице Николая Руднева.

- Сегодня увидел этот чудо-знак на улице Н. Руднева. Поясняю, если ехать от ул. Академика Павлова в сторону проспекта, то сразу после школы появилось ЭТО! У этого проезда даже названия нет. Но! Он ведёт к въезду на подземный паркинг первого клубного дома (пр.Ленина, 113-б). Это шутка, ошибка или запланированная акция?

Сейчас знака на этом месте уже нет. Откуда он взялся и куда делся? Этот вопрос мы задали ответственным чиновникам.

В управлении по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы назвали причину установки знака. Оказывается, знак на этом месте ставили к празднованию Дня России — для указания направления движения участникам пробега ретро-автомобилей. После мероприятия его демонтировали.

 

 

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 10:20 +5
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Тула
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