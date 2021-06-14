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Футболисты «Арсенала» вышли из отпуска и провели первую тренировку
Фото пресс-службы «Арсенала».

Футболисты «Арсенала» вышли из отпуска и провели первую тренировку

Кроме того, арсенальцы прошли сегодня тестирование на COVID-19.

Футболисты «Арсенала» провели тренировку на базе в Мясново. Утреннее занятие началось с теста «йо-йо», определяющего выносливость футболистов. Оружейники выполняли его двумя группами: в первой победил новичок, нападающий Евгений Марков, во второй — защитник Артем Сокол.

После тренировки главный тренер «Арсенала» Дмитрий Парфенов ответил на вопросы клубной пресс-службы.

- Это для команды первый рабочий день, а для тренерского штаба каждый день в отпуске был рабочим. Работы много. Это и подготовка, и анализ, и просмотр игроков.

— Можно говорить, что в новый сезон «Арсенал» войдет обновленным?

- Это неизбежная часть футбола. В любой команде происходят изменения, в том числе и у нас они, наверное, будут. Наверное, в большем объеме, потому что это жизнь, надо двигаться, освежать. Это нормальный процесс.

— На каком эмоциональном фоне прошла первая тренировка, в которой приняли участие несколько игроков молодежки?

- Ребята в хорошем настроении, так всегда после отпуска, рады друг друга видеть. Молодых будем привлекать, смотреть — это наши пацаны. От них больше зависит, мы готовы им помочь. Также пообщаемся с игроками, которые вернулись из аренды. Поймем, что они видят, как мы хотим от них получить максимальную пользу. Одним словом, идет каждодневный организационный процесс, сам сбор в Туле — это общая подготовка, возможность прийти в себя. Большая группа футболистов еще не доехала, есть сборники, которые играли матчи, есть травмированные ребята, которым по рекомендациям врачей рано начинать. Будет формирование состава в течение двух недель, а на сбор в Австрию плюс-минус поедем в боевой готовности. Там нас ждут контрольные игры и отработка технико-тактических моментов.

— С Евгением Марковым вы успешно работали в «Тосно». Очевидно, и в «Арсенале» возлагаете на него особые надежды.

- Мы на каждого игрока рассчитываем, нам дорог каждый футболист, Женька в том числе. Мы надеемся, что он добавит остроты в атаке, и мы его вернем на прежний уровень, потому что он, уровень, у Маркова есть.

— Поделитесь впечатлениями от текущего чемпионата Европы.

- Сложно сейчас дать оценку, потому что не во всех группах прошел первый тур. Стартовые матчи важны, не все команды показали свой максимум. Самое интересное нас ждет дальше — это третьи матчи в группах, которые будут определять положение команд, и соответственно матчи на вылет. С точки зрения футбольных идей ничего революционного пока не произошло.

Данил Степанов, защитник:

- Мне все нравится. Многих ребят знаю, но много и новых лиц для меня. Познакомлюсь, все будет хорошо.

— В команде встретили шутками по поводу вашего гола в ворота «Арсенала», когда играли за «Ротор»?

- Нет, ничего такого не было (улыбается).

— Какие задачи ставите перед собой на новый сезон?

- Хочу помочь команде, хочу сыграть как можно больше игр. Какие будут поставлены перед клубом задачи, их нужно выполнить.

Евгений Марков, нападающий.

— Что для вас значит переход в «Арсенал»?

- Прежде всего новая возможность показать себя. Пришел к тренеру, с которым работал до этого и в команду, которой я забивал, теперь хочу забивать за тульский «Арсенал».

— Вы пять раз поражали ворота «Арсенала» в составе разных команд. Партнеры по команде вспоминали это?

- Сегодня нет, а вот раньше было много шуток. Надеюсь, они теперь будут шутить, когда начну забивать за Тулу.

— Как обстановка в команде?

- Все супер, знаю многих ребят по прежним клубам, так что адаптация пройдет быстро.

— В атаке «Арсенала» теперь трое бывших динамовцев — вы, Луценко и Панченко…

- Мы хорошо знакомы, я знаю их сильные качества. Будем конкурировать, будем вместе играть. Надеюсь, все будет хорошо.

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Футболисты «Арсенала» вышли из отпуска и провели первую тренировку, Фото: 1
Футболисты «Арсенала» вышли из отпуска и провели первую тренировку, Фото: 2
Футболисты «Арсенала» вышли из отпуска и провели первую тренировку, Фото: 3
Футболисты «Арсенала» вышли из отпуска и провели первую тренировку, Фото: 4
Футболисты «Арсенала» вышли из отпуска и провели первую тренировку, Фото: 5
Футболисты «Арсенала» вышли из отпуска и провели первую тренировку, Фото: 6
Футболисты «Арсенала» вышли из отпуска и провели первую тренировку, Фото: 7
Футболисты «Арсенала» вышли из отпуска и провели первую тренировку, Фото: 8
Футболисты «Арсенала» вышли из отпуска и провели первую тренировку, Фото: 9
Футболисты «Арсенала» вышли из отпуска и провели первую тренировку, Фото: 10
Футболисты «Арсенала» вышли из отпуска и провели первую тренировку, Фото: 11
Футболисты «Арсенала» вышли из отпуска и провели первую тренировку, Фото: 12
Футболисты «Арсенала» вышли из отпуска и провели первую тренировку, Фото: 13
Футболисты «Арсенала» вышли из отпуска и провели первую тренировку, Фото: 14
Футболисты «Арсенала» вышли из отпуска и провели первую тренировку, Фото: 15
Футболисты «Арсенала» вышли из отпуска и провели первую тренировку, Фото: 16
Футболисты «Арсенала» вышли из отпуска и провели первую тренировку, Фото: 17
Футболисты «Арсенала» вышли из отпуска и провели первую тренировку, Фото: 18
Футболисты «Арсенала» вышли из отпуска и провели первую тренировку, Фото: 19
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