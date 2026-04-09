«Арсенал» едет в гости к «Торпедо»: история противостояний

Матч состоится уже в это воскресенье.

12 апреля в Химках состоится матч 28-го тура Первой лиги. В гости к московскому «Торпедо» приедет тульский «Арсенал».

В настоящий момент москвичи занимают 11-ю строчку турнирной таблицы. Туляки расположились на 9-м месте.

Всего команды встречались между собой 12 раз. 5 побед у «Торпедо», 3 — у «Арсенала». 4 раза матчи заканчивались вничью.

Главный арбитр предстоящего матча — Матвей Заика из Ростова. Помогут ему ярославец Евгений Синянский, новосибирец Константин Наприенко и москвич Антон Сидорин в роли резервного арбитра.