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В Тульской области обнаружена братская могила 29 красноармейцев

В Тульской области обнаружена братская могила 29 красноармейцев

Место захоронения установлено по материалам архива Министерства обороны РФ.

Работы на территории Белевского района проводятся в рамках разведывательно-поисковой экспедиции «Тульский рубеж», которая организована при поддержке Российского военно-исторического общества, фонда «Союз поисковых отрядов» и ДОСААФ России. 

Исследование территории началось еще в мае, но из-за погодных условий не удалось их завершить. На минувшей неделе поисковые работы продолжились. Предположение о том, что местах захоронений советских воинов была получена при изучении архивных документов Министерства обороны РФ во время подготовки к разведывательно-поисковой экспедиции.

«В настоящий момент локализовано одно захоронение, предположительно, 1942-го года. Местонахождение еще, как минимум, двух — уточняется», – сообщил руководитель руководитель поискового отряда «Штурм» Михаил Булдаков.

В общей сложности в этом месте были обнаружены останки 29 красноармейцев, в том числе одного офицера, погибших в 1942 году около деревни Маршуково в Тульской области.

 

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 17:31 +5
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Тульская областьБелевский район
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