В Тульской области обнаружена братская могила 29 красноармейцев
Место захоронения установлено по материалам архива Министерства обороны РФ.
Работы на территории Белевского района проводятся в рамках разведывательно-поисковой экспедиции «Тульский рубеж», которая организована при поддержке Российского военно-исторического общества, фонда «Союз поисковых отрядов» и ДОСААФ России.
Исследование территории началось еще в мае, но из-за погодных условий не удалось их завершить. На минувшей неделе поисковые работы продолжились. Предположение о том, что местах захоронений советских воинов была получена при изучении архивных документов Министерства обороны РФ во время подготовки к разведывательно-поисковой экспедиции.
«В настоящий момент локализовано одно захоронение, предположительно, 1942-го года. Местонахождение еще, как минимум, двух — уточняется», – сообщил руководитель руководитель поискового отряда «Штурм» Михаил Булдаков.
В общей сложности в этом месте были обнаружены останки 29 красноармейцев, в том числе одного офицера, погибших в 1942 году около деревни Маршуково в Тульской области.