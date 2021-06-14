В Тульской области обнаружена братская могила 29 красноармейцев

Работы на территории Белевского района проводятся в рамках разведывательно-поисковой экспедиции «Тульский рубеж», которая организована при поддержке Российского военно-исторического общества, фонда «Союз поисковых отрядов» и ДОСААФ России.

Исследование территории началось еще в мае, но из-за погодных условий не удалось их завершить. На минувшей неделе поисковые работы продолжились. Предположение о том, что местах захоронений советских воинов была получена при изучении архивных документов Министерства обороны РФ во время подготовки к разведывательно-поисковой экспедиции.