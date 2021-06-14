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В Туле в массовое ДТП попали пять автомобилей

В Туле в массовое ДТП попали пять автомобилей

Авария случилась в проезде Энергетиков.

Днем 14 июня в Туле напротив дома № 1-б по проезду Энергетиков произошло массовое ДТП. По предварительной информации, Mazda 3 и «Нива» двигались в попутном направлении – от ул. Скуратовской к ул. Овражной. Водитель отечественного внедорожника решил повернуть налево, а иномарка в этот момент начала совершать обгон. В результате произошло касательное столкновение.

Оба автомобиля улетели в разные стороны, при этом Mazda повредила три припаркованные машины.

Несмотря на внушительные повреждения авто, в результате ДТП обошлось без пострадавших.

На момент публикации новости на месте работают сотрудники ГИБДД.

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В Туле в массовое ДТП попали пять автомобилей, Фото: 1
В Туле в массовое ДТП попали пять автомобилей, Фото: 2
В Туле в массовое ДТП попали пять автомобилей, Фото: 3
В Туле в массовое ДТП попали пять автомобилей, Фото: 4
В Туле в массовое ДТП попали пять автомобилей, Фото: 5
В Туле в массовое ДТП попали пять автомобилей, Фото: 6
В Туле в массовое ДТП попали пять автомобилей, Фото: 7
В Туле в массовое ДТП попали пять автомобилей, Фото: 8
В Туле в массовое ДТП попали пять автомобилей, Фото: 9
В Туле в массовое ДТП попали пять автомобилей, Фото: 10
В Туле в массовое ДТП попали пять автомобилей, Фото: 11
В Туле в массовое ДТП попали пять автомобилей, Фото: 12
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Авторы: Сергей Стариков, Кристина Вернигорина
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 16:10 +5
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