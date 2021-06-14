В Туле в массовое ДТП попали пять автомобилей

Днем 14 июня в Туле напротив дома № 1-б по проезду Энергетиков произошло массовое ДТП. По предварительной информации, Mazda 3 и «Нива» двигались в попутном направлении – от ул. Скуратовской к ул. Овражной. Водитель отечественного внедорожника решил повернуть налево, а иномарка в этот момент начала совершать обгон. В результате произошло касательное столкновение.

Оба автомобиля улетели в разные стороны, при этом Mazda повредила три припаркованные машины.

Несмотря на внушительные повреждения авто, в результате ДТП обошлось без пострадавших.

На момент публикации новости на месте работают сотрудники ГИБДД.