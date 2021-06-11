Фото: https://www.championat.com.
Конкурс Myslo: Угадай счет трех матчей чемпионата Европы по футболу
Прогнозы принимаем до 15.00.
Конкурс Myslo, посвященный чемпионату Европы по футболу, продолжается. Сегодня, 12 июня, пройдут три матча — в 16.00 сыграют Уэльс — Швейцария, в 19.00 Дания — Финляндия, в 22.00 — Бельгия — Россия.
До 15.00 оставляйте под этой новостью в комментариях ваши прогнозы на матчи.
Например, Уэльс — Швейцария 1:0, Дания— Финляндия 1:2, Бельгия — Россия 3:0.
Как стать участником конкурса
Для этого нужно быть зарегистрированным пользователем нашего портала. Каждый день в разделе «Спорт» у нас будет появляться соответствующий пост. В комментариях нужно написать свой прогноз матча (например, Бельгия — Россия 1:0) и просто ждать!
Что получит победитель?
За точный прогноз участнику начисляется три балла, за верный исход матча — один балл. Каждую неделю мы будем подводить итоги (суммировать баллы).
12 июля мы определим победителя, который получит главный приз проекта — велотренажер. За второе место дарим набор для рыбалки, за третье — походный рюкзак.
Желаем удачи!
вчера, в 18:15, 51 633 5
вчера, в 18:00, 53 706 2
вчера, в 17:40, 29 1406 3
Другие статьи по темам
Место
Прочее