Конкурс Myslo: Угадай счет трех матчей чемпионата Европы по футболу

Фото: https://www.championat.com.

Конкурс Myslo, посвященный чемпионату Европы по футболу, продолжается. Сегодня, 12 июня, пройдут три матча — в 16.00 сыграют Уэльс — Швейцария, в 19.00 Дания — Финляндия, в 22.00 — Бельгия — Россия.

До 15.00 оставляйте под этой новостью в комментариях ваши прогнозы на матчи.

Например, Уэльс — Швейцария 1:0, Дания— Финляндия 1:2, Бельгия — Россия 3:0.

Как стать участником конкурса

Для этого нужно быть зарегистрированным пользователем нашего портала. Каждый день в разделе «Спорт» у нас будет появляться соответствующий пост. В комментариях нужно написать свой прогноз матча (например, Бельгия — Россия 1:0) и просто ждать!

Что получит победитель?

За точный прогноз участнику начисляется три балла, за верный исход матча — один балл. Каждую неделю мы будем подводить итоги (суммировать баллы).

12 июля мы определим победителя, который получит главный приз проекта — велотренажер. За второе место дарим набор для рыбалки, за третье — походный рюкзак.

Желаем удачи!