Официальные лица поздравляют туляков с Днем России

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Алексей Дюмин,

губернатор Тульской области, Герой России.

Уважаемые жители Тульской области!

Дорогие друзья!

Поздравляю вас с Днем России!

Сегодня, как и прежде, жители тульской земли вносят большой вклад в развитие страны. Открытиями и достижениями в науке, искусстве, спорте и других сферах умножают силу и славу Отечества.

Тульская область – родина по-настоящему крепких духом, мужественных, талантливых и целеустремленных людей. Тех, кто всем серд­цем болеет за свою землю и всю нашу страну.

Спасибо всем вам за неравнодушие, за любовь к своей малой родине, за неподдельное желание вместе делать нашу жизнь лучше.

Уверен, что общими усилиями мы справимся с любыми задачами, продолжим развивать Тульскую область, укреплять наш регион.

Желаю всем вам здоровья, благополучия, счастья и добра!



Николай Воробьев,

председатель Тульской областной Думы,

секретарь регионального отделения партии «Единая Россия».

Дорогие земляки!

Примите от депутатов Тульской областной Думы сердечные поздравления с Днем России!

Этот замечательный праздник является символом единства и сплоченности россиян, веками живущих в мире и согласии. Мы гордимся нашей великой Родиной, ее богатой историей и верим в ее достойное будущее.

Тульский край во все времена был и остается надежной опорой Российского государства. И сегодня своим добросовестным трудом туляки приумножают могущество нашей державы, добиваясь побед и достижений в разных сферах.

Желаю вам крепкого здоровья и счастья, мира и успеха во всех делах на благо Тульской области и во славу России!



Ольга Слюсарева, Дмитрий Миляев,

глава муниципального глава администрации

образования город Тула, города Тулы.



Дорогие туляки!

От имени депутатов Тульской городской Думы и администрации города Тулы поздравляем вас с Днем России!

Один из главных государственных праздников – особенный для каждого россиянина. Это символ единства, независимости и свободы нашей великой страны.

День России отмечают все патриоты, которые гордятся своей Родиной. И туляки вносят свой вклад в ее силу и могущество, являясь неотъем­лемой частью славной державы.

Пусть наша любовь к Родине живет в сердце всю жизнь, наравне с любовью к матери, детям и самым близким людям. И доказывать эту любовь мы будем делами, поступками и трудолюбием.

Желаем всем мира, добра и благополучия! И пусть Россия процветает!



Сергей Гребенщиков,

председатель Совета регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ в Тульской области депутат Тульской областной Думы.

Дорогие туляки!

Примите самые искренние поздравления

с общенациональным праздником – Днём России!



В последние годы Тульская область уверенно занимает одно из лидирующих мест в рейтингах регионов страны и делает Россию сильнее, крепче.

Активно развиваются инвестиционные проекты, в сотрудничестве с тульскими предприятиями заинтересованы международные компании, а наши бренды заслуженно считаются символами нашей страны.

Будущее России зависит от нас, от того, как мы будем относиться к своему дому, своим соседям и землякам. Самое главное – честно трудиться, достойно воспитывать детей, жить по правде и справедливости.

Желаю вам успехов, энергии, счастья, крепкого здоровья и благополучия! Мира, добра и тепла вам, вашим семьям и всей нашей огромной России!



Виктор Дзюба,

депутат Государственной Думы РФ,

член фракции «Единой России».

Дорогие земляки! От всего сердца примите поздравления с Днем России!



Этот знаменательный день дорог всем, кто гордится своим Отечеством, ценит его многовековые традиции, историю, богатство духовного и культурного наследия, экономический и трудовой потенциал, кто вносит вклад в развитие страны – укрепление ее независимости и национальной безопасности, демократии и единства, стабильности и процветания. Вместе мы – великая и могущественная держава, в которой в мире и согласии живут люди самых разных народностей, вероисповедания, политических взглядов и убеждений. Но все мы – россияне, граждане одной страны!

Тула и Тульская область являются неотъемлемой частью российской державы и ее истории. Наша земля дала России немало выдающихся писателей, мыслителей, ученых, деятелей культуры, медицины, спорта, специалистов оборонной промышленности – тех, кто своим трудом помогал и помогает укреплять мощь страны.

Мы гордимся нашими земляками-героями Великой Отечественной войны, 80-летие начала которой мы с чувством огромной благодарности и глубокой скорби будем отмечать в этом году. Наш долг – помнить о заслугах предшественников, беречь и преумножать созданное ими, честно жить и трудиться во благо нашей Родины.

Всего вам доброго, дорогие друзья, крепкого здоровья, счастья и успехов! Пусть в этот день вас не покидает хорошее праздничное настроение!



Николай Петрунин,

депутат Государственной Думы ФС РФ.

Уважаемые жители Тульской области!

Поздравляю вас с главным государственным праздником страны – Днем России!

Этот праздник – символ мощи и величия российского государства, национального единства и нашей общей ответственности за настоящее и будущее Отечества.

Мы живем в стране с богатой историей, сохраняем ее культурные и духовные традиции, гордимся победами и достижениями предшествующих поколений. Своим трудом мы способствуем ее дальнейшему развитию и процветанию.

Пусть Россия всегда остается могучей державой, страной новых идей и новых возможностей во имя будущих поколений.

Желаю вам здоровья, благополучия, успехов во всех добрых начинаниях на благо России и ее граждан!

Д. В. Коноплев, заместитель генерального директора АО «НПО «Высокоточные комплексы» – управляющий директор АО «КБП», председатель Тульского регионального отделения Союза машиностроителей России.

Уважаемые туляки!

Поздравляю вас с Днём России!

Этот государственный праздник позволяет нам сильнее почувствовать единство исторического пути нашей страны, величие героического прошлого и значимость современных достижений нашего государства.

Россия – это наш общий дом, где у каждого есть любимые места и родные люди, то, чем мы гордимся и что стараемся беречь. Наша страна с её культурными, научными и техническими достижениями известна всему миру.

Важно сохранить традиции и духовное наследие нашего народа, трудиться в интересах общества, воспитывать достойными гражданами подрастающее поколение.

Туляков всегда отличало стремление жить общегосударственными заботами, воплощать в жизнь грандиозные замыслы, готовность упорно трудиться и добиваться значимых результатов. Жителей региона отличают талант, мастерство, патриотизм, гражданская ответственность и искренняя любовь к нашей Родине!

Желаю вам и вашим близким здоровья, мира, добра, успехов во всех начинаниях!



Евгений Дронов,

генеральный директор АО «АК «Туламашзавод», Герой Труда РФ.

Дорогие друзья!

Поздравляю вас с Днем России!

Это праздник единства русского народа, независимости и величия России, достижениями и славными традициями которой мы гордимся.

Туляки на протяжении всей своей истории самоотверженно трудятся, чтобы укрепить оборонную мощь государства. Мы объединены главной целью – сделать нашу Родину сильной и процветающей. Примите самые искренние пожелания но здоровья, мира, благополучия и успешного осуществления всех начинаний. Пусть над нашей страной всегда будет мирное небо!



Борис Сокол,

президент компании «Щекиноазот».

Уважаемые туляки! Искренне поздравляю вас с Днем России!



Утверждение в 1990 году этого государственного праздника стало символом обновления России, этапом, с которого наша страна начала свое уверенное поступательное движение вперед, прорыв в экономической и социальной сферах. Эта дата стала точкой отсчета современной российской государственности, базирующейся на принципах главенства закона и демократии.

С момента принятия Декларации о государственном суверенитете страны Россия прошла значительный путь. И сегодня это мощное государство, прекрасная страна, родной дом для миллионов граждан, живущих здесь в мире, радости и согласии, созидающих во имя Отчизны, посвящающих ей свой труд и таланты.

За эти годы мы стали еще более сплоченными, сильными, мудрыми! Мы осознаем всю мощь и колоссальные возможности нашей страны, наделенной уникальными природными ресурсами, огромным экономическим, научным, техническим, творческим потенциалом. Нет сомнений: мы решим любые задачи, которые стоят перед нами, во имя светлого сегодняшнего дня, красивого будущего России, для благоденствия каждого человека!

Желаю вам новых свершений, достижения поставленных целей, радости, успехов, оптимизма и счастья!



Илья Курилов,

генеральный директор ПАО «Императорский Тульский оружейный завод».

Уважаемые жители Тульской области!

Примите самые искренние и сердечные поздравления с Днем России!



Это праздник любви и уважения к Родине, символ национального единства. Ведь для каждого человека Родина начинается там, где он родился, учится и работает, воспитывает детей. Это особенный праздник для людей, которые мечтают видеть Россию сильной, свободной, независимой, процветающей.

Сегодня мы чтим и бережем традиции тульского трудолюбия и патриотизма, своими достижениями в различных сферах содействуем развитию региона и всей страны. Вместе мы делаем нашу Россию сильнее, приумножаем величие тульского края, сохраняем свою уникальность и самобытность.

Дорогие туляки! Поздравляю вас с праздником и желаю крепкого здоровья, благополучия, мира и добра, оптимизма и удачи, новых свершений на благо России. Счастья вам и вашим близким.