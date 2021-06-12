За порядком в Туле в День России проследит дежурный

Сегодня, 12 июня, дежурный – заместитель начальника главного управления - начальник отдела по благоустройству главного управления администрации города Тулы по Центральному территориальному округу Дмитрий Городничев.

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391 – (короткий номер работает только при наборе со стационарного городского телефона).