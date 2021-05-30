новости
новости
Регистрация
Туляк попался на воровстве из сумок у медперсонала в больницах

Туляк попался на воровстве из сумок у медперсонала в больницах

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Оперативными сотрудниками УМВД России по городу Туле при проведении мероприятий была установлена личность мужчины, который за прошедшие два дня совершил три кражи кошельков у медицинского персонала в трёх медицинских учреждениях, расположенных в Пролетарском и Привокзальном округах областного центра. Как выяснили полицейские, он приходил в больницы под видом пациента, заходил в служебные кабинеты и из оставленных там без присмотра женских сумок вытаскивал кошельки.

В настоящее время от нигде не работающего и ранее неоднократно судимого за кражи 44-летнего жителя Привокзального округа Тулы получены признательные показания. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

 

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 17:18 +3
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
УМВД России по Тульской области
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле будут наказывать за провода на фасадах и плохие ступеньки
В Туле будут наказывать за провода на фасадах и плохие ступеньки
V Тульский полумарафон в лицах: фоторепортаж Myslo
V Тульский полумарафон в лицах: фоторепортаж Myslo
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.