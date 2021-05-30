Туляк попался на воровстве из сумок у медперсонала в больницах

Оперативными сотрудниками УМВД России по городу Туле при проведении мероприятий была установлена личность мужчины, который за прошедшие два дня совершил три кражи кошельков у медицинского персонала в трёх медицинских учреждениях, расположенных в Пролетарском и Привокзальном округах областного центра. Как выяснили полицейские, он приходил в больницы под видом пациента, заходил в служебные кабинеты и из оставленных там без присмотра женских сумок вытаскивал кошельки.

В настоящее время от нигде не работающего и ранее неоднократно судимого за кражи 44-летнего жителя Привокзального округа Тулы получены признательные показания. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.