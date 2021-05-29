Сильнейшие легкоатлеты Тульской области выступят на чемпионате ЦФО

Фото: https://vk.com/atletika71.

Сборная команда Тульской области по легкой атлетике поехала в Брянск, где 30 мая стартуют чемпионат и первенство Центрального федерального округа.

Туляки отправились на соревнования в сильнейшем составе. Как сообщает Федерация легкой атлетики региона, в стартах примут участие мастера спорта международного класса Екатерина Реньжина и Александр Ефимов, мастера спорта Кристина Хорошева и Алексей Дорофееев, неоднократные победители и призеры Всероссийских соревнований Владимир Индус, Владислав Шемулинкин, Роман Ряховский, Анастасия Волкова и другие спортсмены.

Соревнования завершатся 1 июня. По их итогам определят спортсменов для участия в первенствах России в своих возрастных категориях, а также в чемпионате России по легкой атлетике, который состоится 23−27 июня в Чебоксарах.