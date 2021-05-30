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Статистика по коронавирусу в Тульской области: за сутки подтверждено 51 новый случай и 5 смертей
Фото из архива Myslo.

Статистика по коронавирусу в Тульской области: за сутки подтверждено 51 новый случай и 5 смертей

Такие данные приводит федеральный оперативный штаб.

За последние сутки коронавирус выявлен у 51 жителя Тульской области, 47 человек выздоровели, 5– скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заболели 40 083 жителей региона, 37 590 из них вылечились от вируса, 2030 пациентов скончались.

За последние сутки в России выявлено 9 694 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 13,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 355 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 7 386 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 063 442 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 121 162 летальных исхода, выздоровели 4 677 870 человек.

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