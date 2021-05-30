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Попавший в ДТП большегруз вытянули краном и тремя внедорожниками

Попавший в ДТП большегруз вытянули краном и тремя внедорожниками

Водители хотели использовать систему блоков, но им запретили сотрудники ГИБДД.

Грузовик, который попал в ДТП под мостом неподалеку от деревни Сергиевское, все же поставили на колеса. Мощности нескольких внедорожников, которыми сначала хотели вытянуть металловоз из кювета, не хватило и поэтому пришлось вызывать автокран. Тот прибыл на место, когда уже стемнело.
 
Благодаря ювелирной работе крановщика, довольно быстро удалось вытащить из кювета прицеп грузовика. Однако, он по-прежнему лежал на боку и нужно было как-то поставить его на колеса. Для этого решили использовать систему блоков, прикрепив последние к мосту. Когда приготовления были почти закончены, на место прибыли вызванные местными жителям сотрудники ГИБДД. Они объяснили, что указанная выше схема может повредить мост и поэтому запретили дальнейшие работы.
 
Через некоторое время решили попробовать поставить грузовик на колеса с помощью автокрана и трех внедорожников. Последние понадобились для подстраховки, чтобы большегруз снова не сполз в кювет. В итоге, этот вариант сработал.
 
 
Как объяснили корреспонденту Myslo участники сообщества «Джип Хелп», в послужном списке команды есть не один удачный пример завершения подобных спасательных операций. Но эта осложнялась тем, что грузовик опрокинулся на бок под мостом. Там ограниченное пространство для маневров и нет возможности использовать одновременно больше семи внедорожников с лебедками.
 
«Было бы больше места — мы бы 100% вытянули его сами, без крана», — заверил один водителей.
 

 

Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 10:09 +16
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